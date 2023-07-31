Эмилиано Пучета: «Мне нравится в России, нравится уровень развития бокса. Я был бы счастлив получить гражданство»

Теги бокс Pravda Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

Аргентинский боксер Эмилиано Пучета хочет получить российское гражданство.

«Получить гражданство России было бы очень интересно. К сожалению, мне пока не приходило подобных предложений. Мне нравится в России, нравится уровень развития бокса. Москва – очень красивый город. Я был бы счастлив получить гражданство. Мы живем в разных полушариях, и меня очень впечатляет смена климата», – признался Эмилиано Пучета.

4 августа Пучета подерется с российским боксером Шамилем Хатаевым в рамках турнира Pravda Boxing.

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