Дмитрий Кудряшов: «Отдам часть гонорара нашим бойцам из зоны СВО»

Боксер Кудряшов пожертвует часть гонорара бойцам СВО.

«Я хотел бы поддержать команду Pravda и отдать часть гонорара нашим бойцам в поддержку СВО», – заявил экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов.

Напомним, что вчера Кудряшов нокаутировал в первом раунде Сэма Шумейкера в главном поединке турнира Pravda Old School Boxing, состоявшемся во Владикавказе.

На счету 37‑летнего боксера теперь 26 побед и шесть поражений на профессиональном ринге.

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