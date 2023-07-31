Маркос Майдана: «Жду предложений из России подраться на голых кулаках»

Теги Маркос Рене Майдана бокс Кулачные бои Pravda Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

Маркос Майдана хочет подраться на голых кулаках в России.

«Пока что мне не поступало предложений. Но я готов их рассмотреть и подготовиться. Я не думал, что в России мне предложат сражаться. Готов начать тренировки. Если есть предложение подраться без перчаток, я бы лучше его воспринял. Жду предложений подраться на голых кулаках», – заявил бывший чемпион мира по боксу Маркос Майдана.

4 августа Майдана будет секундировать Эмилиано Пучету в поединке с Шамилем Хатаевым, который возглавит турнир Pravda boxing в Москве.

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