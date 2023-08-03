Бурчак – о дне рождения Емельяненко: «Александр сходил в ресторан, но без алкоголя»

Менеджер Александра Емельяненко рассказал, как прошел день рождения бойца.

«Александр сейчас на режиме, и даже в день рождения не было никаких послаблений. Подъем был в 5 утра, далее восстановительные процедуры, согласно программе реабилитации. Также были две тренировки.

Да, вечером все-таки Александр с командой сходил в ресторан, но естественно без какого-либо алкоголя. И закончился день ранним отбоем. Повторюсь, у Александра режим», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

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