Хрюнов хочет организовать реванш Емельяненко и Исмаилова: «Хищнику нужно принять наше предложение»

Владимир Хрюнов намекнул на возможный реванш Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

«У Александра дела идут хорошо. Он набирает очень хорошую форму, всем передает привет. Я думаю, что не позднее ноября он проведет очень большой бой.

Всем, кто там себя называет «лысый-не лысый хищник», нужно будет подготовиться и принять наше предложение», – сказал промоутер .

Бойцы встречались в июле-2020. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде.

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