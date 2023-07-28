Хрюнов хочет организовать реванш Емельяненко и Исмаилова: «Хищнику нужно принять наше предложение»
Владимир Хрюнов намекнул на возможный реванш Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
«У Александра дела идут хорошо. Он набирает очень хорошую форму, всем передает привет. Я думаю, что не позднее ноября он проведет очень большой бой.
Всем, кто там себя называет «лысый-не лысый хищник», нужно будет подготовиться и принять наше предложение», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Бойцы встречались в июле-2020. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде.
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