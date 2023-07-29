Емельяненко – об алкогольной зависимости: «Начинал с вина. Потом перешел на более крепкие напитки, потому что надоело ящики из магазина носить»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко рассказал об алкогольной зависимости.

«Пришел в магазин, сначала взял три бутылки сухого красного вина. Мне рассказывали, что оно полезно для организма. Потом перешел на более крепкие спиртные напитки, потому что за вином мне надоело каждый раз ходить, а ящик тяжело в руках нести. Перешел на виски. Поначалу думал: «Что такого? Справлюсь, сейчас выправлюсь».

Мне понравилось, я втянулся в этот образ жизни, стал уже зависим от выпивки. Ну и уже начал пропускать тренировки, перестал с кем-то общаться. Меня устраивал мой образ жизни, неправильный, и я его вел.

Об этом узнало мое окружение, но они не понимали, как меня вытянуть из этого болота. Я ложился в больницы, мне предоставляли вип-палаты, у меня закрыто было, свободное перемещение. Меня капали, процедуры какие-то назначали. Но потом я выходил, думаю: «Никто не узнает. Возьму пивка выпью!». Ну и опять начиналось с того же самого. Опять возвращался в это же болото», – признался боец MMA Александр Емельяненко.

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3 комментария

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Дядя Дрон
Саня, как я тебя понимаю🥃
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Костя Кот
алкашы всегда пивком сначала себя обманывают
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Hakuna Matata!
Все мы на выходных немного Саня Похмельяненко 🤭
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