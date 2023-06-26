Анатолий Малыхин: «Джонс – лучший тяжеловес в мире. Но скоро Павлович его подвинет»

Анатолий Малыхин считает Сергея Павловича фаворитом в поединке против Джона Джонса.

– На данный момент лучший тяжеловес – это . Это легенда. Я еще не думал переходить в ММА, а он такие трюки выдавал. Но Сережа Павлович, думаю, скоро удивит весь мир.

– В списке лучших тяжеловесов в мире на каком месте идет Анатолий Малыхин?

– Мы с Серегой встанем на вторую строчку – плечом к плечу, обнявшись. Но скоро Павлович скинет Джона Джонса, и он будет на первом месте, а я в одиночестве останусь на второй строчке.

– Как бы вы дрались с Джоном Джонсом? Никогда не представляли это противостояние?

– Представлял, конечно. И в голове это получается очень красиво, но только ты выходишь в октагон… У Джона Джонса сумасшедшие навыки – его локти, прекрасная борьба. Если бы я дрался с Джонсом, то в этом поединке решал бы характер.

Чтобы выиграть у Джона Джонса, нужно драться, а не проверять свои навыки. Нужно именно драться, работать в корпус, вязать. Должна быть собачья битва, и тогда ты можешь победить. Если ты будешь работать на технику, то нечего ловить, в том числе и мне, – сказал двойной чемпион ONE FC .

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