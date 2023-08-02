Хамзат Чимаев выложил фото в футболке с политическим лозунгом: «Палестина будет свободной»
Хамзат Чимаев выложил фото в футболке с политическим лозунгом, поддержав народ Палестины.
«От реки и до моря Палестина будет свободной», – написано на футболке.
21 октября Чимаев проведет поединок против Пауло Косты. Бой пройдет в Абу-Даби.
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