Хамзат Чимаев выложил фото в футболке с политическим лозунгом: «Палестина будет свободной»

Теги UFC MMA Политика Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев выложил фото в футболке с политическим лозунгом, поддержав народ Палестины.

«От реки и до моря Палестина будет свободной», – написано на футболке.

21 октября Чимаев проведет поединок против Пауло Косты. Бой пройдет в Абу-Даби.

Чимаев объяснил, почему не возвращается жить в Чечню: «У меня в Швеции тренеры, с которыми я хочу дойти до конца»

Чимаев – о бое с Адесаньей: «Один из лучших ударников, неудобный и высокий. Но в партере я сделаю свое дело»

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14 комментариев

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Так вперед и с песней. Вроде в палестинские войска довольно легко попасть, в чем проблема Хамзат?
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Ответ LaffyTaffy
Так вперед и с песней. Вроде в палестинские войска довольно легко попасть, в чем проблема Хамзат?
Повестка не приходила.
А призовут - пойдет 100%!
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Ответ Фабрицио Ахмет
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Особенно хорошо там жить девушкам или илнакомыслящим.
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Он бороду не туда надел)))
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1/5 населения Израиля это арабы, они полноправные граждане благополучной страны и совсем не желают жить в нищей Палестине.
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Зря он так, теперь фортуна не на его стороне…
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Хоть один бы русский спортсмен вышел с аналогичным лозунгом в поддержку своей страны.
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Ответ Просто Космос
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Ответ mootoo
А где хорошо жить инакомыслящим?
Не там, где за призыв к миру сажают на 7 лет;)
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Ответ Просто Космос
Не там, где за призыв к миру сажают на 7 лет;)
Ну конкретное место назови
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Ответ sanek maloi
Он бороду не туда надел)))
«Он волосы не туда надел» - так правильнее.
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