Хамзат Чимаев выложил фото в футболке с политическим лозунгом: «Палестина будет свободной»

Хамзат Чимаев выложил фото в футболке с политическим лозунгом, поддержав народ Палестины.

«От реки и до моря Палестина будет свободной», – написано на футболке.

21 октября Чимаев проведет поединок против Пауло Косты. Бой пройдет в Абу-Даби.

Чимаев объяснил, почему не возвращается жить в Чечню: «У меня в Швеции тренеры, с которыми я хочу дойти до конца»

Чимаев – о бое с Адесаньей: «Один из лучших ударников, неудобный и высокий. Но в партере я сделаю свое дело»