Кормье – о Чимаеве: «Он заслуживает титул «Самого опасного ублюдка»

Даниэль Кормье считает, что Хамзат Чимаев заслуживает пояс BMF.

«Этот парень никого не боится, а еще он готов драться в любой весовой категории. Считаю, что он заслуживает титул «Самого опасного ублюдка», – заявил бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

В последний раз дрался в сентябре-2022, когда победил удушающим приемом в первом раунде.

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