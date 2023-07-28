Кормье – о Чимаеве: «Он заслуживает титул «Самого опасного ублюдка»
Даниэль Кормье считает, что Хамзат Чимаев заслуживает пояс BMF.
«Этот парень никого не боится, а еще он готов драться в любой весовой категории. Считаю, что он заслуживает титул «Самого опасного ублюдка», – заявил бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.
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