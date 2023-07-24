Шлеменко – о стычке с Минеевым: «Я шел к нему спросить за слова, а он гонял вес, умирал и сразу мяться начал»

Теги Александр Шлеменко AMC Fight Nights Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко рассказал о стычке с Владимиром Минеевым в зале Fight Nights.

«Я подошел с него спросить за то, что писали с его сайта в мой адрес, якобы его сайт взломали.

Он сидит, умирает, в 80 кг гонял вес. Мертвый вообще. Я просто подошел, понимаю прекрасно, не буду «поступать по-мужски» в кавычках и избивать заведомо слабого человека, который еле ходит.

Он еле встает, он изнеможен сгонкой. Драки с моей стороны не могло вообще никак быть. Он сразу начал мяться, потом подошел Али, потом еще подлетели, его тренер, начали меня оттаскивать.

Я говорю: «Что вы меня оттаскиваете? Я что, дурак что ли?». Я совершенно нормально понимаю, не буду исполнять какую-то чушь. Я не такой человек, я воспитанный. Вот и всем это закончилось, просто кипиш ни о чем», – сказал Александр Шлеменко.

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3 комментария

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Ryan T.
Воспитанный блин. )
"Спросить за слова", "исполнять", "кипиш"...
Просто лондонский сэр.
+14
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Makhasamatman Buch
Тогда и не ### походить было
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Крыс Пол
Колоритный блогер vs Упитанный разведчик: начало
+1
0
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