Шлеменко – о стычке с Минеевым: «Я шел к нему спросить за слова, а он гонял вес, умирал и сразу мяться начал»

Александр Шлеменко рассказал о стычке с Владимиром Минеевым в зале Fight Nights.

«Я подошел с него спросить за то, что писали с его сайта в мой адрес, якобы его сайт взломали.

Он сидит, умирает, в 80 кг гонял вес. Мертвый вообще. Я просто подошел, понимаю прекрасно, не буду «поступать по-мужски» в кавычках и избивать заведомо слабого человека, который еле ходит.

Он еле встает, он изнеможен сгонкой. Драки с моей стороны не могло вообще никак быть. Он сразу начал мяться, потом подошел Али, потом еще подлетели, его тренер, начали меня оттаскивать.

Я говорю: «Что вы меня оттаскиваете? Я что, дурак что ли?». Я совершенно нормально понимаю, не буду исполнять какую-то чушь. Я не такой человек, я воспитанный. Вот и всем это закончилось, просто кипиш ни о чем», – сказал .

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