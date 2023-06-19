Немков – о российских фанатах: «Ощущение, что большинство у нас болели за Ромеро»

Вадим Немков заявил, что большинство российских фанатов болели за Йоэля Ромеро.

«Я читал комментарии, не хочу вообще отвечать на них, потому что пишут дураки. Читал перед боем комментарии, такое ощущение, что большинство у нас в стране болели за Ромеро.

Как они писали, «мечтали, чтобы старик стал чемпионом». Я не обращаю на это внимание», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе .

Напомним, что Немков разгромил по очкам (трижды по 49-46) в главном событии Bellator 297 и защитил титул чемпиона.

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