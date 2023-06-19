Немков – о российских фанатах: «Ощущение, что большинство у нас болели за Ромеро»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Bellator 297 Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что большинство российских фанатов болели за Йоэля Ромеро.

«Я читал комментарии, не хочу вообще отвечать на них, потому что пишут дураки. Читал перед боем комментарии, такое ощущение, что большинство у нас в стране болели за Ромеро.

Как они писали, «мечтали, чтобы старик стал чемпионом». Я не обращаю на это внимание», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Напомним, что Немков разгромил по очкам Йоэля Ромеро (трижды по 49-46) в главном событии Bellator 297 и защитил титул чемпиона.

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12 комментариев

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RAMIK
А у нас так всегда, За Конора, За Оливейру, За Ромеро. Своих любить не умеем.
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dn95hkhrt6
Ответ Денис Т.
Так своих надо тоже за что-то любить. А если большинство известных российских бойцов связывают свои узы с правильной властью, правильной партией, и пропагандой, то к ним и отношение соответствующее.
Это его мнение и его позиция? Если она не сходится с твоей , он плохим спортсменом становится?
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Sigmat
Не большенство были за Немкова это хохлы писали непереживай.
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Олег Акимов
В проф спорте люди меньше болеют по национальному признаку (да и зачем). Ромеро, хоть и пожилая, но звезда. ММА - это шоу, а не чемпионат по самбо.
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Мяти
Йоэль всегда нравился как боец и как человек. Уважительное отношение ко всем, уверенный в себе, сильный чувак.
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Денис Т.
Ответ RAMIK
А у нас так всегда, За Конора, За Оливейру, За Ромеро. Своих любить не умеем.
Так своих надо тоже за что-то любить. А если большинство известных российских бойцов связывают свои узы с правильной властью, правильной партией, и пропагандой, то к ним и отношение соответствующее.
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artem klishin
разгром по очкам – это 50-45, 50-44, 50-43
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San9
Да это обычные кананы ярусенко, зачем обращать внимание.
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Arcanar
Ответ dn95hkhrt6
Это его мнение и его позиция? Если она не сходится с твоей , он плохим спортсменом становится?
Хех) Бывает, что люди из-за своих политических взглядов плохими жёнами/мужьями становятся и даже (да, да!) плохими родителями/детьми!
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DrDro
Ответ dn95hkhrt6
Это его мнение и его позиция? Если она не сходится с твоей , он плохим спортсменом становится?
Ну по такой же логике тот факт, что он соотечественник, тоже не означает, что за него болеть должны.
И то, как он под одну гребенку всех причесал, ему тоже чести не делает.
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