Гаджиев – о Немкове: «Он топчется на месте, а в UFC может выиграть пояс»

Камил Гаджиев считает, что Вадим Немков может стать чемпионом UFC.

«Я не знаю. Понимаю, что это сложно юридически. Вадиму надо переходить в UFC. Как только он начнет драться в UFC, к нему сильно вырастет интерес.

Он всем все уже доказал, а в Bellator он топчется на месте. Уверен, что в Bellator у него такой контракт, что перейди невозможно. Я сказал это еще два года назад. Кто-то даже обиделся.

Я сказал правду. Они настолько крутые, что им надо драться в UFC. Расстроились, как будто что я говорю, что пояс Bellator ничего не стоит.

Да, этот титул – круто. Но пояс UFC в пять раз круче, а Вадим может его выиграть, реально», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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