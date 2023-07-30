Порье – о нокауте в бою с Гейджи: «Не стал добивать его, потому что думал, что у меня еще есть четыре раунда, а не две минуты»

Дастин Порье заявил, что не хотел форсировать ход боя с Джастином Гейджи.

«Я отлично себя чувствовал, поймал ритм. Он много пятился назад, но я не хотел гоняться за ним. Не собирался зарубаться и вступать в размены.

Я пробил его но знал, что у нас пять раундов. Я видел, что был пробит, но при этом немного выманивал меня. Он еще не был готов, чтобы я финишировал его.

Видел, что он хочет выбросить удар с правой. Мы оба были свежими еще, самое начало поединка было. Не хотел нарваться правую, ведь впереди было еще четыре раунда.

Думал, что раз я его пробил, то пробью затем по ходу боя. Это был ветеранский ход, но, возможно, нужно было давить.

Если бы да кабы. Я думал, что у меня еще четыре раунда, а не две минуты. Но что есть, то есть. Проигрывать стремно», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

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