Тренер Исмаилова – о женских ММА: «Место девушек на кухне, им следует соревноваться в выпечке, а не бить друг друга»
Рамазан Исмаилов выступил против женщин в смешанных единоборствах.
«Я женскими ММА особо не интересуюсь. Бои Валентины Шевченко иногда смотрю, а так я женские ММА не поддерживаю.
Считаю, что место женщины на кухне. Они должны соревноваться в выпечке пирогов и разных тортов. Соревнования такие должны быть, а не друг друга бить», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.
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У них женщина - самое бесправное существо.