Тренер Исмаилова – о женских ММА: «Место девушек на кухне, им следует соревноваться в выпечке, а не бить друг друга»

Рамазан Исмаилов выступил против женщин в смешанных единоборствах.

«Я женскими ММА особо не интересуюсь. Бои Валентины иногда смотрю, а так я женские ММА не поддерживаю.

Считаю, что место женщины на кухне. Они должны соревноваться в выпечке пирогов и разных тортов. Соревнования такие должны быть, а не друг друга бить», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

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