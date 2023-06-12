Тренер Исмаилова – о женских ММА: «Место девушек на кухне, им следует соревноваться в выпечке, а не бить друг друга»

Теги женские бои Валентина Шевченко Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Рамазан Исмаилов выступил против женщин в смешанных единоборствах.

«Я женскими ММА особо не интересуюсь. Бои Валентины Шевченко иногда смотрю, а так я женские ММА не поддерживаю.

Считаю, что место женщины на кухне. Они должны соревноваться в выпечке пирогов и разных тортов. Соревнования такие должны быть, а не друг друга бить», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

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9 комментариев

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jmkc6z5z9t
Место женщины там где она решит
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Чувак Г
Ответ dreamstep
Тогда надо добавить, что и мужики все должны на заводе работать или в армии служить, а не в партере полуголые тереться друг об друга и в инстаграмме рекламу продавать.
Дело мужика зарабатывать.
+8
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dreamstep
Тогда надо добавить, что и мужики все должны на заводе работать или в армии служить, а не в партере полуголые тереться друг об друга и в инстаграмме рекламу продавать.
+13
-7
+6
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Сергей
За что нам это
+6
-2
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Юрий Никулин
Полнейшая глупость,так думать!
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Андрей Самойлов
Может не только на кухне...но уж точно не в октагоне!
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MaxBridge
Привет из каменного века
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Ryan T.
Ну от этих дикарей другого не ожидалось.
У них женщина - самое бесправное существо.
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Вася Енотов
Мне кажется женщины сами определятся с местом пребывания, без этого товарища
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