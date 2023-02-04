Ковингтон обвинил Чимаева в отказе от поединка: «Он испугался»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон сообщил, что отказался от боя с ним.

«Я пытался дать фанатам то, что они хотят, но он испугался», – написал американец.

Ранее стало известно, что следующим соперником Ковингтона может стать Белал Мухаммад.

UFC разрабатывает бой между Ковингтоном и Мухаммадом и рассматривает их как тренеров TUF

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