Ковингтон обвинил Чимаева в отказе от поединка: «Он испугался»
Полусредневес UFC Колби Ковингтон сообщил, что Хамзат Чимаев отказался от боя с ним.
«Я пытался дать фанатам то, что они хотят, но он испугался», – написал американец.
Ранее стало известно, что следующим соперником Ковингтона может стать Белал Мухаммад.
UFC разрабатывает бой между Ковингтоном и Мухаммадом и рассматривает их как тренеров TUF
Алекс Перейра: «Если Чимаев проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него»
Надо было добавить , что еще он неоспомргримый и непобежденный чемп )