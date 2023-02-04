Ковингтон обвинил Чимаева в отказе от поединка: «Он испугался»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Колби Ковингтон сообщил, что Хамзат Чимаев отказался от боя с ним.

«Я пытался дать фанатам то, что они хотят, но он испугался», – написал американец.

Ранее стало известно, что следующим соперником Ковингтона может стать Белал Мухаммад.

UFC разрабатывает бой между Ковингтоном и Мухаммадом и рассматривает их как тренеров TUF

Алекс Перейра: «Если Чимаев проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него»

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6 комментариев

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Brigande
Забавный парень Колби ))
Надо было добавить , что еще он неоспомргримый и непобежденный чемп )
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ситинец
Догонялки продолжается в полусреднем весе
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Ussaev M
Проснулся)
0
-1
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San9
Слабо верится. Единственное, Чимаев принял решение подняться в другой дивизион, поэтому Колбач хайпится на этом. Скоро узнаем, так это или нет.
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Руслан Алиеров
Кто кого убегает хрен разберёшься у вас все артисты
0
0
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Анастасия Плинтусова
Не верю ему
+2
-4
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