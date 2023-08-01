Чимаев – о провале весогонки перед боем с Диазом: «Врачи хотели забрать меня в больницу, тогда бы я вообще не вышел драться»

Хамзат Чимаев рассказал о срыве весогонки перед боем с Нейтом Диазом.

«Ночью доктора пришли, мне оставалось 900 граммов сбросить, но пошли судороги, тело не слушалось. И тренер сам пошел звать врачей.

Доктора проверили и сказали, что выступать нельзя. Мы их выгнали, а тренер сказал, что не простит себе, если что-то со мной случится.

Врачи хотели забрать меня в больницу, но тогда боя бы вообще не было. Я сказал, что в госпиталь точно не поеду, хочу драться.

Тогда UFC решили, что я не буду драться с , но есть другой вариант. Сказали, что буду драться с , можно было набрать вес до 80 кг, чуть-чуть попить воды и восстановиться», – сказал полусредневес UFC Хамзат Чимаев.

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