Чимаев – о провале весогонки перед боем с Диазом: «Врачи хотели забрать меня в больницу, тогда бы я вообще не вышел драться»
Хамзат Чимаев рассказал о срыве весогонки перед боем с Нейтом Диазом.
«Ночью доктора пришли, мне оставалось 900 граммов сбросить, но пошли судороги, тело не слушалось. И тренер сам пошел звать врачей.
Доктора проверили и сказали, что выступать нельзя. Мы их выгнали, а тренер сказал, что не простит себе, если что-то со мной случится.
Врачи хотели забрать меня в больницу, но тогда боя бы вообще не было. Я сказал, что в госпиталь точно не поеду, хочу драться.
Тогда UFC решили, что я не буду драться с Диазом, но есть другой вариант. Сказали, что буду драться с Холландом, можно было набрать вес до 80 кг, чуть-чуть попить воды и восстановиться», – сказал полусредневес UFC Хамзат Чимаев.
«Коста, я иду за тобой». Чимаев показал актуальную физическую форму
3 комментария