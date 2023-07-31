Магомед Анкалаев подерется с Джонни Уокером («Вестник MMA»)

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Следующим соперником Магомеда Анкалаева может стать Джонни Уокер.

Об этом пишет «Вестник MMA».

Бой, скорее всего, пройдет на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Официального подтверждения пока нет.

Магомед Анкалаев: «21 октября увидимся в Абу-Даби»

Анкалаев выступит на турнире в Абу-Даби. Возможный соперник – Александр Ракич (ТАСС)

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5 комментариев

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Oleg Where
Анкалаев убийством
+3
0
+3
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Denverec
Блэк лейбл или ред лейбл? 🤔
+3
-1
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Kanan Jarrus
если спектакль с ничьей в бою с поляком можно было списать на случайность, то теперь очевидно, что правильный, а значит неприбыльный анкалаев просто задвигается лысым
+2
0
+2
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Аморалинни
Зачем ему этот мешок?
Дали бы прохазку, а там с Перейрой за титульник в феврале
Уокера на Крылова
Блаховича с Хилом
+1
-1
0
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Мяти
Ну, опасненько🧐
0
0
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