Магомед Анкалаев подерется с Джонни Уокером («Вестник MMA»)

Следующим соперником Магомеда Анкалаева может стать Джонни Уокер.

Об этом пишет «Вестник MMA».

Бой, скорее всего, пройдет на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Официального подтверждения пока нет.

Магомед Анкалаев: «21 октября увидимся в Абу-Даби»

Анкалаев выступит на турнире в Абу-Даби. Возможный соперник – Александр Ракич (ТАСС)