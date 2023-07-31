Магомед Анкалаев подерется с Джонни Уокером («Вестник MMA»)
Следующим соперником Магомеда Анкалаева может стать Джонни Уокер.
Об этом пишет «Вестник MMA».
Бой, скорее всего, пройдет на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Официального подтверждения пока нет.
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