Босс Pravda FC раскритиковал Илича за бой с Исмаиловым: «Если он быстро устает, то ему не стоит боксировать»

Босс промоушена Pravda FC Хетаг Цопанов остался недоволен выступлением Александра Илича в бою с .

Промоутер признался, что во время боя интересовался у угла серба, почему он ведет себя настолько пассивно в ринге.

«Иличем я не доволен ни как зритель, ни как промоутер. Я два раза подходил в его угол и просил переводчика спросить, почему Илич не бьет. Он ответил, что устал.

Что значит устал? Вот я быстро устаю, поэтому не боксирую. Если он быстро устает, то я думаю, что ему тоже не стоит боксировать. Меня он расстроил, честно», – сказал Цопанов.

Исмаилов после победы над Иличем: «30 лямов сюда»