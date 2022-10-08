Босс Pravda FC раскритиковал Илича за бой с Исмаиловым: «Если он быстро устает, то ему не стоит боксировать»
Босс промоушена Pravda FC Хетаг Цопанов остался недоволен выступлением Александра Илича в бою с Магомедом Исмаиловым.
Промоутер признался, что во время боя интересовался у угла серба, почему он ведет себя настолько пассивно в ринге.
«Иличем я не доволен ни как зритель, ни как промоутер. Я два раза подходил в его угол и просил переводчика спросить, почему Илич не бьет. Он ответил, что устал.
Что значит устал? Вот я быстро устаю, поэтому не боксирую. Если он быстро устает, то я думаю, что ему тоже не стоит боксировать. Меня он расстроил, честно», – сказал Цопанов.
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