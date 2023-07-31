Джастин Гейджи: «Я хочу подраться с Оливейрой. Но не представляю, как он победит Махачева»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи хочет, чтобы Чарльз Оливейра победил Ислама Махачева.

«Махачев или Оливейра? Я предпочел бы подраться с Чарльзом, потому что он побил меня. Я бы хотел отыграться, как это было сегодня. Это заставляет меня тренироваться усердней, лучше готовиться.

Эти парни лучшие в мире, а я хочу драться с лучшими. Учитывая первый бой, я не представляю, как Чарльз выиграет, но я могу на это надеяться», – заявил обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
кто-нибудь скиньте дастину ссылки на новости до боя бразильского середняка с исламом. там вани подробно расписали геймплан оливейры, где он вырубает ислама в первом раунде ахах
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