Абусупьян Магомедов: «Если я переведу Адесанью в партер, то он точно не встанет. Только, если в статусе экс‑чемпиона»

Боец UFC Абусупьян Магомедов уверен в своем превосходстве в партере над Адесаньей .

«Исраэль Адесанья и Алекс Перейра? Это хороший шанс стать чемпионом. По сути, бой будет до первого прохода.

Если я переведу Исраэля в партер, то он точно не встанет. Я ему уже не дам этого сделать. Его поднимут только в статусе экс‑чемпиона», – заявил немецкий боец UFC Абусупьян Магомедов.

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