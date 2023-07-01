Абусупьян Магомедов: «Если я переведу Адесанью в партер, то он точно не встанет. Только, если в статусе экс‑чемпиона»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Абусупьян Магомедов уверен в своем превосходстве в партере над Адесаньей .

«Исраэль Адесанья и Алекс Перейра? Это хороший шанс стать чемпионом. По сути, бой будет до первого прохода.

Если я переведу Исраэля в партер, то он точно не встанет. Я ему уже не дам этого сделать. Его поднимут только в статусе экс‑чемпиона», – заявил немецкий боец UFC Абусупьян Магомедов.

Стриклэнд оскорбил Адесанью: «Ты не чернокожий, а гребаный китаец»

Адесанья – о Магомедшарипове: «Один из лучших ударников в истории UFC»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий