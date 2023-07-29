Майкл Чендлер: «Гейджи победит Порье решением, а бой будет очень похож на поединок Джастина против Фергюсона»

Теги UFC MMA Дастин Порье Майкл Чендлер Тони Фергюсон Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер сделал прогноз на поединок Джастина Гейджи против Дастина Порье.

«Я думаю, что вы увидите более спокойного Джастина Гейджи, чем обычно.

Мой прогноз? Гейджи победит решением, а бой будет очень похож на поединок против Фергюсона. Мы все видели, как Джастин прикончил Тони в конце боя. Я не думаю, что он досрочно победит Порье, но он выиграет с запасом. Гейджи изобьет его ногами», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

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4 комментария

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Brigande
Никогда в жизни Гейджи не выиграет у Порье решением и этому есть два объяснения . Во-первых , Порье просто передышит Гейджи , во-вторых , к 5 раунду Гейджи не доживет с Порье в стойке , слишком много ущерба примет .
Есть шанс только нокаутировать в первых 3х раундах , но Дастин в легком весе не падал в нокауты
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sanek maloi
Пюре сабмишеном выйграет продажного)))
+2
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realsila
Ответ Brigande
Никогда в жизни Гейджи не выиграет у Порье решением и этому есть два объяснения . Во-первых , Порье просто передышит Гейджи , во-вторых , к 5 раунду Гейджи не доживет с Порье в стойке , слишком много ущерба примет . Есть шанс только нокаутировать в первых 3х раундах , но Дастин в легком весе не падал в нокауты
Согласен с тобой полностью, Порье выше классом в ударке, и похоже подтягивает греплинг и бжж, думаю Порье сможет задушить его
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