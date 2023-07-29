Майкл Чендлер: «Гейджи победит Порье решением, а бой будет очень похож на поединок Джастина против Фергюсона»
Майкл Чендлер сделал прогноз на поединок Джастина Гейджи против Дастина Порье.
«Я думаю, что вы увидите более спокойного Джастина Гейджи, чем обычно.
Мой прогноз? Гейджи победит решением, а бой будет очень похож на поединок против Фергюсона. Мы все видели, как Джастин прикончил Тони в конце боя. Я не думаю, что он досрочно победит Порье, но он выиграет с запасом. Гейджи изобьет его ногами», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.
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