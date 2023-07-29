Калеб Плант ударил Джермалла Чарло после взвешивания Кроуфорда и Спенса

Между Джермаллом Чарло и Калебом Плантом произошла перепалка.

Инцидент произошел за кулисами церемонии взвешивания к поединку между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Появились кадры, на которых видно нападение Планта на Чарло. После словесной перепалки Калеб ударил Джермалла по лицу, но инцидент был прерван охраной.

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