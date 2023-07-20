Ислам Махачев: «Скоро увидимся, ребята»

Ислам Махачев прокомментировал новость о поединке против Чарльза Оливейры.

«До скорой встречи, ребята», – написал в соцсетях чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев.

Поединок Чарльза Оливейры и Ислама Махачева пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Махачев победил Оливейру на турнире UFC 280 удушающим приемом во втором раунде. Бой также состоялся в Абу-Даби.

Официально: Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября

Менеджер Махачева: «Хабиб поддерживал идею Ислама подраться с Эдвардсом. Подготовка к Абу-Даби начнется в августе»