Майкл Чендлер: «Порье – лучший ударник, с которым я когда-либо дрался. Он сломал мне нос»

Теги UFC MMA Дастин Порье Майкл Чендлер Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер считает Дастина Порье одним из лучших ударников в UFC.

«Кто самый сильный ударник, с которым мне приходилось драться? Дастин Порье. Он сломал мне нос.

Каждый удар был тяжелым. Посмотрите, как он работает с грушей – он использует все тело.

У Джастина Гейджи есть преимущество в скорости. Он бьет больно, но не настолько сильно», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

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