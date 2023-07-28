Майкл Чендлер: «Порье – лучший ударник, с которым я когда-либо дрался. Он сломал мне нос»
Майкл Чендлер считает Дастина Порье одним из лучших ударников в UFC.
«Кто самый сильный ударник, с которым мне приходилось драться? Дастин Порье. Он сломал мне нос.
Каждый удар был тяжелым. Посмотрите, как он работает с грушей – он использует все тело.
У Джастина Гейджи есть преимущество в скорости. Он бьет больно, но не настолько сильно», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.
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