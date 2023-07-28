Майкл Чендлер: «Порье – лучший ударник, с которым я когда-либо дрался. Он сломал мне нос»

Майкл Чендлер считает Дастина Порье одним из лучших ударников в UFC.

«Кто самый сильный ударник, с которым мне приходилось драться? . Он сломал мне нос.

Каждый удар был тяжелым. Посмотрите, как он работает с грушей – он использует все тело.

У Джастина Гейджи есть преимущество в скорости. Он бьет больно, но не настолько сильно», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

Копылов – о поединке Порье – Гейджи: «Будет очень опасная рубка. Думаю, что мы увидим нокаут»

Пояс «Самого опасного ублюдка» – как он устроен? Появился из интервью-мема и вручался Дуэйном «Скалой» Джонсоном