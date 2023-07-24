Президент Naiza Карабала: «С Александром Емельяненко сегодня все хотят подраться. Это не совсем приятно видеть»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал карьеру Александра Емельяненко.

«С Александром сегодня все хотят подраться, видя, в какой он форме. Это не совсем приятно видеть. Я наблюдаю в последнее время за ним, и увидел, что он пытается отучиться от вредных привычек. Есть люди, которые нуждаются в такой групповой, близкой поддержке. Когда человек спотыкается, начинает что-то творить, чудит....

Когда он был прославленным, медийным, монетизируемым – все были вокруг него. А когда такие моменты случаются, многие отворачиваются и остаются только близкие. Нужно отдать должное, когда он тренировался в Чечне – он в хорошей форме был. Мне понравился их подход. Что не отвернулись и взяли опеку. Сейчас в Ингушетии тоже самое происходит, я думаю», – отметил Карабала.

На данный момент Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии. Последний раз Александр дрался в мае-2023 на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где победил блогера Евгения Ершова.

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