Шевченко – про Махачева и Волкановски: «Они оба заслуживают первого места в рейтинге P4P»

Теги рейтинги UFC MMA Валентина Шевченко Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением насчет первого места в общем рейтинге промоушена.

Ислам Махачев после победы над Алексом Волкановски на UFC 284 остался на второй позиции.

«Они оба заслуживают первого места в рейтинге pound-for-pound. Несправедливо выбирать между ними, потому что они оба показали потрясающее выступление.

На самом деле я никогда не смотрела на эти рейтинги, потому что они ничего не значат. Они оба заслуживают быть на первом месте», – считает Шевченко.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

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