Шевченко – про Махачева и Волкановски: «Они оба заслуживают первого места в рейтинге P4P»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе поделилась мнением насчет первого места в общем рейтинге промоушена.

после победы над на UFC 284 остался на второй позиции.

«Они оба заслуживают первого места в рейтинге pound-for-pound. Несправедливо выбирать между ними, потому что они оба показали потрясающее выступление.

На самом деле я никогда не смотрела на эти рейтинги, потому что они ничего не значат. Они оба заслуживают быть на первом месте», – считает Шевченко.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?