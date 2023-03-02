Шевченко – про Махачева и Волкановски: «Они оба заслуживают первого места в рейтинге P4P»
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением насчет первого места в общем рейтинге промоушена.
Ислам Махачев после победы над Алексом Волкановски на UFC 284 остался на второй позиции.
«Они оба заслуживают первого места в рейтинге pound-for-pound. Несправедливо выбирать между ними, потому что они оба показали потрясающее выступление.
На самом деле я никогда не смотрела на эти рейтинги, потому что они ничего не значат. Они оба заслуживают быть на первом месте», – считает Шевченко.
Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?
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