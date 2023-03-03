Пимблетт – о бое Махачева и Волкановски: «Ислам еле выжил в последнем раунде»

Легковес UFC Пэдди Пимблетт поделился впечатлениями от поединка и .

«Мне кажется, что это была ничья.

Последний раунд я бы отдал Волкановски со счетом 10-8, и он точно выиграл еще один. Ислам забрал три раунда за счет контроля, но ничего особенного не продемонстрировал. Я лично думал, что будет ничья – Махачев еле выжил в последнем раунде», – считает Пимблетт.

На UFC 284 россиянин единогласным решением судей победил Волкановски и защитил пояс в легком весе.

Брюс Баффер: «Волкановски победил Махачева со счетом 3:2. Я бы не расстроился, объявив об этом»