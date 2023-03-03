Пимблетт – о бое Махачева и Волкановски: «Ислам еле выжил в последнем раунде»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Пэдди Пимблетт Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Пэдди Пимблетт поделился впечатлениями от поединка Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Мне кажется, что это была ничья.

Последний раунд я бы отдал Волкановски со счетом 10-8, и он точно выиграл еще один. Ислам забрал три раунда за счет контроля, но ничего особенного не продемонстрировал. Я лично думал, что будет ничья – Махачев еле выжил в последнем раунде», – считает Пимблетт.

На UFC 284 россиянин единогласным решением судей победил Волкановски и защитил пояс в легком весе.

Брюс Баффер: «Волкановски победил Махачева со счетом 3:2. Я бы не расстроился, объявив об этом»

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9 комментариев

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Дмитрий Терзи
Ответ sanek maloi
Зато Ислам отлетел в ко от Мартинса, который звёзд с неба не хватал и после проиграл всем подряд)))
Кто спорит, было такое. Давно ещё смотрел интервью Ислама и понятно, что он совсем не стесняется этого поражения, принял его и сделал выводы.
В отличии от этого чучела: проиграл Гордону и выделывался после боя, так ещё и про Ислама рассуждает.
После последнего боя этого Пэдди стало ясно, что первый крепкий боец типа Добера или Б. Грина прикончат эту "звезду"
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Elkorazon01
Ответ sanek maloi
Зато Ислам отлетел в ко от Мартинса, который звёзд с неба не хватал и после проиграл всем подряд)))
В итоге Ислам с поясом, а где Мартинс?Живи с этим
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bobunsky
Когда я смотрел бой, то был уверен только в том, что до 5 раунда оба бойца взяли по раунду. Понятно, что близкие раунды отдавали Исламу. Будь пояс свободным, то скорее всего так и было бы. Ситуация очень напоминает второй бой Яна со Стерлингом, где мнения по результату сильно разделились, но объективно бой был очень близким и предпочтение отдали действующему чемпиону.
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dmitrii7856@icloud.com
После боя с Гордоном он ещё и что-то кукарекает хотя в его подсчёте для победы и один раунд можно забрать
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GaasJT
Ты с Гордоном еле выжил и по факту проиграл.
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sanek maloi
Ответ Дмитрий Терзи
Ну Ислам хотя бы Джареду Гордону не проигрывал
Зато Ислам отлетел в ко от Мартинса, который звёзд с неба не хватал и после проиграл всем подряд)))
+2
-6
-4
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Дмитрий Терзи
Ну Ислам хотя бы Джареду Гордону не проигрывал
+13
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+12
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Maksmen1995
Ответ eazyjet
Факт
Факт - это итог боя.
+12
-3
+9
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eazyjet
Факт
+5
-6
-1
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