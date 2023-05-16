Волкановски нацелен на реванш с Махачевым: «Подерусь в полулегком весе, а в конце года встречусь с Исламом»

Алекс Волкановски хочет подраться с Исламом Махачевым в конце 2023 года.

«Хочу быть активным. Меня спрашивали после боя с Махачевым, что я хочу делать? Ждать реванша или драться в полулегком весе. Я не хотел ждать.

Мне сказали, что бой может состояться не раньше конца 2023 года, так что придется подождать. Но я не хочу ждать.

Предпочел бы подраться в полулегком весе, а в конце года провести реванш. Когда бы этот бой ни произошел, он обязательно случится», – сказал .

В феврале 2023 года Махачев и Волкановски дрались за титул в легком весе. Ислам выиграл единогласным решением судей.

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