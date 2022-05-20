Дастин Порье: «Будет отстойно, если Нейт Диаз уйдет из UFC, а я так и не набью ему морду»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе хочет провести бой с Нейтом Диазом, пока тот не ушел из промоушена.

«Мне дважды предлагали этот бой, и я оба раза соглашался. И это только в этом году, в 2022-м. Не знаю, почему бой так и не состоялся, со стороны Диаза я переговоры не веду.

Он пытается закрыть свой контракт. Давайте мы подеремся в категории до 170 фунтов. Я думаю, что Диаз не подпишет с UFC новый контракт. Я готов с ним драться, могу сделать вес хоть на следующей неделе.

Нейт, соберись. Я слежу за его карьерой с тех пор, как смотрел бои в доме моей мамы. Я являюсь поклонником его брата и фанатом его самого. Будет отстойно, если он уйдет из UFC, а я так и не набью ему морду», – сказал Порье.

Русский друг Нейта Диаза покоряет UFC. Он вырос на боях Емельяненко, набил тату с российским гербом и побеждает

«Могу себе это позволить, потому что мне платят больше, чем остальным». Нейт Диаз выложил фотографию, где он помочился на территории штаб-квартиры UFC