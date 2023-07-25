Шон О’Мэлли: «Адесанья – лучший чемпион в истории UFC»
Шон О’Мэлли считает Исраэля Адесанью лучшим чемпионом в истории UFC.
«Исраэль – лучший чемпион в истории организации. Он давно завоевал пояс, но продолжает регулярно драться. Без перерывов. Это просто легендарно.
Андерсон Сильва? Я считаю, что их уровень оппозиции несопоставим. Насколько хороши были те парни, с которыми он дрался?
Конечно, это не его вина, но тем не менее», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.
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