Шон О’Мэлли: «Адесанья – лучший чемпион в истории UFC»

Шон О’Мэлли считает Исраэля Адесанью лучшим чемпионом в истории UFC.

« – лучший чемпион в истории организации. Он давно завоевал пояс, но продолжает регулярно драться. Без перерывов. Это просто легендарно.

? Я считаю, что их уровень оппозиции несопоставим. Насколько хороши были те парни, с которыми он дрался?

Конечно, это не его вина, но тем не менее», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

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