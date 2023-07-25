Шон О’Мэлли: «Адесанья – лучший чемпион в истории UFC»

Теги UFC Андерсон Сильва MMA Шон О'Мэлли Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли считает Исраэля Адесанью лучшим чемпионом в истории UFC.

«Исраэль – лучший чемпион в истории организации. Он давно завоевал пояс, но продолжает регулярно драться. Без перерывов. Это просто легендарно.

Андерсон Сильва? Я считаю, что их уровень оппозиции несопоставим. Насколько хороши были те парни, с которыми он дрался?

Конечно, это не его вина, но тем не менее», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

Соннен ставит Адесанью выше Джонса: «Изи придет на место Конора и сотрет Джона в пыль»

О’Мэлли – о бое Умара и Сэндхагена: «Кори чертовски тупой, но поступает по-гангстерски»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис _____
Да он и в своём-то весе не то, чтобы лучший, оппозиция Сильвы была вполне нормальная. Было бы здорово увидеть бой праймового Паука с праймовым Адесаньей, но увы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Чем он лучше мышонка или жсп?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий