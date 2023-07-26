Стриклэнд раскритиковал Уиттакера за предсказуемый стиль: «В бою с дю Плесси он выглядел как дерьмо с одним трюком в рукаве»

Шон Стриклэнд раскритиковал Роберта Уиттакера за поражение в бою с Дрикусом дю Плесси.

«Уиттакер выглядел как дерьмо. Это было странно. Может быть, настолько неуклюж, что из-за него был как дерьмо. Но Уиттакер – пони с одним трюком в рукаве.

Уиттакер умеет драться, но у него всего один трюк. В тот момент, когда этот чертов прием не проходит, и дело доходит до того, чтобы показать что-то еще, он ничего не может сделать.

Думаю, когда у Уиттакера не проходили его удары, он такой: «О, блин, то, что я делаю со всеми, не работает. Что же мне теперь делать? Наверное, надо лезть в борьбу». И это не сработало...

Когда у тебя в арсенале один прием, но он при этом часто работает, – это чертовски хорошо. Но когда это не срабатывает, пора начать танцевать как гребанный мужик», – сказал средневес UFC Шон Стриклэнд.

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»

Стриклэнд – Каннониру: «Смешно читать твое мнение обо мне. Но ты знаешь, что я выиграл наш бой на первой передаче»