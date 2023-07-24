Стриклэнд – Каннониру: «Смешно читать твое мнение обо мне. Но ты знаешь, что я выиграл наш бой на первой передаче»

Шон Стриклэнд ответил Джареду Каннониру после его слов о бое с Исраэлем Адесаньей.

Напомним, что ранее Каннонир заявил, что Стриклэнд не верит в победу в возможном поединке за титул в среднем весе.

«Мне смешно услышать мнение о моем бое с Изи. Джаред мне нравится, но я выиграл тот бой, ты это знаешь, комментаторы это знают. Я забрал бой на первой передаче», – написал в соцсетях .

Адесанья – дю Плесси: «Ты ###### сучка. Нога болит? Я пришел на твой бой с травмированным коленом, потому что так поступают гребанные чемпионы»

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»