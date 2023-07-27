Дмитрий Бивол: «Кроуфорд – самый универсальный боец в мире на данный момент. Он фаворит поединка со Спенсом»

Дмитрий Бивол назвал фаворита боя Кроуфорд – Спенс.

«Я бы сказал, что Кроуфорд – фаворит. Дело в его скорости, движениях и рефлексах. Спенс более крупный и имеет отличное боксерское IQ, но, на мой взгляд, Кроуфорд – самый универсальный боец в мире на данный момент», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Об этом супербое договаривались шесть лет. В чем его величие?

Эррол Спенс: «Бой с Кроуфордом сделает нас великими. Люди могут снять фильм про мою карьеру»