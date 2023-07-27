Дмитрий Бивол: «Кроуфорд – самый универсальный боец в мире на данный момент. Он фаворит поединка со Спенсом»

Теги Дмитрий Бивол Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол назвал фаворита боя Кроуфорд – Спенс.

«Я бы сказал, что Кроуфорд – фаворит. Дело в его скорости, движениях и рефлексах. Спенс более крупный и имеет отличное боксерское IQ, но, на мой взгляд, Кроуфорд – самый универсальный боец в мире на данный момент», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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1 комментарий

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Вася Енотов
Они оба бьющие и там 50/50 как не рассматривай. В техническом плане тоже примерно одного уровня.
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