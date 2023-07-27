Копылов – о поединке Порье – Гейджи: «Будет очень опасная рубка. Думаю, что мы увидим нокаут»

Роман Копылов дал прогноз на поединок между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

«Мне кажется, что реванш всегда сложнее для того, кто выиграл первый бой. В этот раз будет очень опасная рубка. Это два сильно бьющих ударника, поэтому любой удар может решить исход боя, а их шансы я оценю как 50 на 50. Продлится ли бой все пять раундов? Я думаю, что все закончится раньше», – заявил боец UFC Роман Копылов.

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