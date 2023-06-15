Макс Холлоуэй: «Было бы круто подраться в легком весе. Пояс BMF будет очень хорошо смотреться в моей коллекции»

Теги UFC MMA Дастин Порье Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй признался, что раздумывает над переходом в легкий дивизион UFC.

«Я позвонил Корейскому Зомби, а он мне быстро ответил, поэтому мяч находится на стороне UFC. Я бы с удовольствием провел этот бой, понятия не имею, почему он еще не занят. Это тот соперник, которого у меня никогда не было. Думаю, что он где-то седьмой номер рейтинга или что-то в этом роде. Я слышал, что он хочет закончить, так почему бы не уйти громко?

 Конечно, есть другие пояса. Но всегда лучше менять дивизион, имея за спиной титул. Посмотрим, что произойдет дальше. Мы видим этот забавный пояс BMF, который разыграют Гейджи и Порье. Мы с Дастином дрались два раза, а люди продолжают просить меня выйти на бой против Гейджи.

Было бы круто подраться в легком весе. Там есть и Чарльз Оливейра, и, конечно, можно вспомнить Хабиба, но сейчас там чемпион Махачев... это было бы здорово... Посмотрим, что произойдет. Никогда не говори никогда. Пояс BMF будет очень хорошо смотреться в моей коллекции», – сказал экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

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