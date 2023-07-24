Фаниль Рафиков сделал прогноз на бой Порье – Гейджи: «Джастин выиграет нокаутом»
Казахстанский боец Фаниль Рафиков сделал прогноз на бой Дастина Порье против Джастина Гейджи:
«Думаю, Порье победит. Он в боксе лучше и хорош в партере. Думаю, оба бороться не будут. Либо пять раундов или Джастин выиграет нокаутом после 3 раунда»
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