Корешков – о поединке Порье и Гейджи: «Порье неудобен в стойке, но отдаю предпочтение Джастину»

Теги UFC MMA Bellator Дастин Порье Андрей Корешков Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Андрей Корешков назвал фаворита поединка между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

«Их первый бой получился интересным. Порье неудобен в стойке для всех. Он хорошо адаптируется, левша, который бьет руками и ногами. Причем для своего веса у него увесистые удары. У Порье длинные руки, он бьет размашисто. Но могу похвалить и Гейджи – у него тоже нокаутирующий удар, мощные лоукики и крепкий подбородок.

В первом бою Порье победил нокаутом. С того момента прошло много времени, оба в чем‑то спрогрессировали. Интересно, насколько они поменяли тактику. Отдаю предпочтение Гейджи, – заявил экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

Джастин Гейджи: «Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором, было очень впечатляюще. Мне всегда нравится смотреть, как Конора ломают»

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1 комментарий

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Aram Ambarsumyan
Шансы 50 на 50 в этом бою! Не могу сказать что у кого-то есть явное преимущество над друг другом! Поэтому шансы равны
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