Хорхе Масвидаль: «Порье превратит лицо Гейджи в картину Пикассо»

Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

«Насколько я знаю, у есть несколько новых приемчиков, и на тренировках они выглядят впечатляюще. Он удивит многих в этом поединке.

Люди будут шокированы. Я видел, как Дастин работает в зале. Он потрясающе выглядит.

Думаю, он превратит лицо Гейджи в картину Пикассо», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

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