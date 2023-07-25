Хорхе Масвидаль: «Порье превратит лицо Гейджи в картину Пикассо»
Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка между Дастином Порье и Джастином Гейджи.
«Насколько я знаю, у Дастина есть несколько новых приемчиков, и на тренировках они выглядят впечатляюще. Он удивит многих в этом поединке.
Люди будут шокированы. Я видел, как Дастин работает в зале. Он потрясающе выглядит.
Думаю, он превратит лицо Гейджи в картину Пикассо», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.
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