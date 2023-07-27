Гейджи – о Порье: «Испытываю исключительное уважение. Допускаю, что мы могли бы выпить пива после боя»

Теги UFC MMA Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи рассказал о своих отношениях с Дастином Порье.

«Испытываю к Дастину Порье исключительное уважение. Еще до того, как я оказался в UFC, я был фанатом этого спорта, и Дастин был одним из тех, кто устраивал в клетке шоу, участвовал в больших боях.

Он отдает всего себя. Крутой боец, полный уверенности, с характером. Уважение и только уважение. Людям это нравится. Мы пересекались с ним пару раз. Не могу сказать, что мы друзья, но между нами определенно есть взаимное уважение. Когда все закончится, я вполне допускаю, что мы могли бы выпить пива вместе», – признался третий номер легкого веса UFC Джастин Гейджи.

В ночь на 30 июля пройдет турнир UFC 291, который возглавит поединок за пояс BMF между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

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1 комментарий

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oka79410
Думаю, этих парней уважают огромное количество фанатов единоборств, ведь они воины, которые часто выдают шикарные шоу. Еще и всегда уважительны к сопернику
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