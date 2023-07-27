Алексей Олейник: «Те деньги, которые мы вкладывали в мир раньше, чтобы получить лояльность, лучше было вложить в своих спортсменов»

Теги MMA Алексей Олейник Матч ТВ Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник считает, что нужно изменить стратегию финансирования спорта.

«Мы играем в чужой комнате за чужим столом с шулером, у которого все карты крапленые. Но мы не всегда должны поступать по их правилам. Может быть, Елену Исинбаеву надо убирать из Олимпийского комитета России и все.

Я выступаю в MMA. Я считаю, можно зарабатывать хорошие деньги и у нас в стране. Приезжали чемпионы со всех стран на наш турнир «Легенда». Он был образцовым для многих мировых турниров по качеству. Гонорары при этом не сотни тысяч долларов, не миллионы. Организаторы получали деньги не из бюджета, а сами искали спонсоров.

Те деньги, которые мы вкладывали в мир раньше, чтобы получить лояльность, лучше было вложить в своих спортсменов. Можно позвать Китай, Бразилию, Индию, Африку, создать условия», – заявил боец MMA Алексей Олейник.

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8 комментариев

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АланСмити
кто мы? американцы что ли? всю жизнь выступал в юфс, вопросов нет. но смешно это резкое патриотическое мышление, когда уже в Америке никому не интересен и здесь больше денег дают.
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Kanan Jarrus
нужно вкладывать больше народных денег на выступления ошейников за бугром на потеху американской публике, а потом каждому из них пригреть место в думе
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Рамазан Магомедов
Зачем водить детей на детскую площадку когда можно песка в угол за телевизором насыпать и дать пару игрушек..
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EAstman
Типичный русский, жил не тужил , а потом все обосрал
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sergey2022
Надо вкладывать в физкультуру
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Просто Космос
Как говорится - если количество идиотов вокруг сгущается - обрати внимание на себя .
Ты либо в обществе как любая страна в мире. Либо обиженка и ни с кем не общаешься .
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Игорь Пичугин
Почему именно спортсменам? Чем вы лучше медиков, учителей?
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Александр Александров
Ответ АланСмити
кто мы? американцы что ли? всю жизнь выступал в юфс, вопросов нет. но смешно это резкое патриотическое мышление, когда уже в Америке никому не интересен и здесь больше денег дают.
ну, справедливости ради, в юфс он всю жизнь не выступал, попал туда уже если мне память не изменяет в 39 лет. в остальном с вами полностью согласен
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