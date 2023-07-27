Алексей Олейник: «Те деньги, которые мы вкладывали в мир раньше, чтобы получить лояльность, лучше было вложить в своих спортсменов»

Алексей Олейник считает, что нужно изменить стратегию финансирования спорта.

«Мы играем в чужой комнате за чужим столом с шулером, у которого все карты крапленые. Но мы не всегда должны поступать по их правилам. Может быть, Елену Исинбаеву надо убирать из Олимпийского комитета России и все.

Я выступаю в MMA. Я считаю, можно зарабатывать хорошие деньги и у нас в стране. Приезжали чемпионы со всех стран на наш турнир «Легенда». Он был образцовым для многих мировых турниров по качеству. Гонорары при этом не сотни тысяч долларов, не миллионы. Организаторы получали деньги не из бюджета, а сами искали спонсоров.

Те деньги, которые мы вкладывали в мир раньше, чтобы получить лояльность, лучше было вложить в своих спортсменов. Можно позвать Китай, Бразилию, Индию, Африку, создать условия», – заявил боец MMA Алексей Олейник.

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