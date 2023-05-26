Олейник – о контракте с РЕН ТВ: «Условия лучше, чем в UFC»

Алексей Олейник рассказал об условия соглашения с «Бойцовским клубом РЕН ТВ».

«В гонорары исчислялись сотнями тысяч долларов. За победные бои выходило по 300 с лишним тысяч, за поражения – порядка 130-150. Сейчас условия немножко лучше.

Сумма фиксированная, но с возможностью видоизменять ее к следующему бою», – сказал боец ММА Алексей Олейник.

Олейник выступал в UFC с 2014 по 2022 год. В октябре-2022 он проиграл Илиру Латифи.

26 мая он подерется с Оли Томпсоном под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Олейник готов к бою против Дацика: «Почему нет?! Он все-таки не Лена Беркова и не Ольга Бузова»

Волков – об Олейнике: «Очень рад, что он продолжит радовать нас легендарными боями»