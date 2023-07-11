Джермейн Франклин: «Я думаю, что Джошуа побьет Уайта»

Джермейн Франклин считает, что Энтони Джошуа легко победит Диллиана Уайта.

«Думаю Джошуа победит Уайта. Мне не кажется, что это будет тяжелый бой для Энтони. Ему было сложнее попадать по мне, поскольку большим парням это дается труднее, чем низким. Зато знаете, когда вы выше, то многие удары проще парировать. Да, я думаю, что он побьет Диллиана», – заявил американский боксер Джермейн Франклин.

Поединок между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа состоится 12 августа в Лондоне.

Это будет их второй бой. В 2015 году Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

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