Диллиан Уайт подписал контракт на реванш с Джошуа (Sky Sports)

Теги тяжелый вес Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Диллиан Уайт проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Как сообщает Sky Sports, Уайт подписал контракт на реванш и предоставил согласие на бой с Энтони Джошуа. В ближайшее время бой должны анонсировать официально.

Первый бой между британцами состоялся в 2014 году, тогда Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

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2 комментария

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Костя Петров
Смысл, первый бой много вопросов оставил?
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SEVEN_
Ходят слухи о боей с Уайлдером, итог бой с Уайтом, причём контракт подписан быстро без напрягов, а вывод они просто не хотят драться с теми кого хоть немного опасаются.
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