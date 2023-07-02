Диллиан Уайт подписал контракт на реванш с Джошуа (Sky Sports)

Диллиан Уайт проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Как сообщает Sky Sports, подписал контракт на реванш и предоставил согласие на бой с . В ближайшее время бой должны анонсировать официально.

Первый бой между британцами состоялся в 2014 году, тогда Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

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