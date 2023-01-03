Сергей Павлович оценил 2022 год: «Когда чемпионский пояс будет на плече, тогда будет 10, а сейчас – 9 из 10»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Шамиль Абдурахимов Сергей Павлович Деррик Льюис Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Сергей Павлович поставил себе оценку за прошлый год.

Россиянин в 2022-м провел три боя, нокаутировав Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса и Тая Туивасу.

«Как оцениваю год? По 10 балльной шкале, когда чемпионский пояс будет на плече, тогда будет 10, а сейчас – 9 из 10.

Год прошел, слава богу, хорошо, все отлично, без травм. Поэтому очень доволен. Думаю, все соперники были титулованные и именитые. Каждый бой был очень важным, каждая победа была дорога.

Ориентир ты ставишь не на соперника, а чтобы хорошо сделать свою работу. Поэтому цель смещена не на сложность соперника.

Когда ты входишь в топ 10, легких соперников нет. Каждый удар и соперник очень опасен, расслабляться ни в коем случае нельзя. Всегда нужно быть сконцентрированным до самого конца», – сказал Павлович.

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1 комментарий

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Джесси Пинкман
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Красава Сергей. Давай в том же духе.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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