Деррик Льюис намекнул на завершение карьеры: «Я прижат к стене»
Тяжеловес UFC Деррик Льюис сообщил, что близок к завершению карьеры.
«Я прижат к стене. Не хочу проигрывать третий бой подряд. Я вообще не люблю проигрывать, поэтому тяжело переживаю каждое поражение.
Не перестаю думать о своем прошло поединке, пока не получаю новый. Просто устал думать о прошлом поражении, там произошла какая-то ерунда.
Обещаю выложиться по полной. Сейчас я почти вышел на финишную прямую в своей карьере», – сказал Льюис.
19 ноября на UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе Льюис подерется с Сергеем Спиваком.
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