Тренер Анкалаева: «Мага может хорошо ударить. Всегда хотел, чтобы он подрался с Джоном Джонсом»

Теги UFC MMA Джон Джонс Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Тренер Анкалаева рассказал, как бы Магомед действовал в поединке с Джоном Джонсом.

– Вы жалеете, что Джон Джонс ушел в тяжи и, вероятно, их бой с Магомедом не состоится?

– Мне и сейчас это интересно. Кто его знает, что будет дальше. Я всегда хотел, чтобы он вернулся, чтобы Мага с ним подрался.

– Чем Магомед Анкалаев может быть опасен для Джона Джонса?

– Магомед может хорошо ударить. Борьба у него на хорошем уровне, борется с чемпионами мира по джиу-джитсу.

– С Джонсом можно попробовать поднять темп, потому что он довольно медленно работает.

– На скоростях можно, да. Мы бы с ним начали аккуратно со стоечки и потом посмотрели бы, может действительно на скорости. Самое главное, чтобы была уверенность в себе, – сказал тренер Анкалаева Сухраб Магомедов.

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