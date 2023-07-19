Тренер Магомеда Анкалаева: «Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен. Может быть, это будет Ракич или Крылов»
Тренер Магомеда Анкалаева назвал предварительную дату нового боя.
«Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен. Может быть, это будет Александр Ракич или снова подеремся с Никитой Крыловым.
Не знаю, что у них в голове, как они выбирают соперника для Магомеда. Посмотрим. У нас нет и никогда не было никаких предпочтений. Кого дадут, с тем и будем драться», – сказал тренер Сухраб Магомедов.
Последний раз Магомед Анкалаев дрался в декабре-2022, когда вничью завершил бой против Яна Блаховича.
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