Тренер Магомеда Анкалаева: «Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен. Может быть, это будет Ракич или Крылов»

Теги UFC MMA Никита Крылов Магомед Анкалаев Александр Ракич Бокс/MMA/UFC

Тренер Магомеда Анкалаева назвал предварительную дату нового боя.

«Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен. Может быть, это будет Александр Ракич или снова подеремся с Никитой Крыловым.

Не знаю, что у них в голове, как они выбирают соперника для Магомеда. Посмотрим. У нас нет и никогда не было никаких предпочтений. Кого дадут, с тем и будем драться», – сказал тренер Сухраб Магомедов.

Последний раз Магомед Анкалаев дрался в декабре-2022, когда вничью завершил бой против Яна Блаховича.

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