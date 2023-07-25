Французский рэпер выпустил трек про Шавката Рахмонова

Французский рэпер Freeze Corleone выпустил новый клип. Трек называется Shavkat и посвящен казахстанскому бойцу UFC Шавкату Рахмонову.

В тексте, который написал на французском языке, также упоминается шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Напомним, 16 сентября Рахмонов проведет бой в Лас-Вегасе (Невада, США), где его соперником станет американец Келвин Гастелум.

«Я не просто диванный эксперт». История самого влиятельного менеджера в СНГ, который в углу дает советы Физиеву и Яну

Стал известен гонорар Максума за дебютный бой в UFC

Кори Сэндхеген обратился к Максуму после дебюта в UFC