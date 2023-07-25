Французский рэпер выпустил трек про Шавката Рахмонова

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Французский рэпер Freeze Corleone выпустил новый клип. Трек называется Shavkat и посвящен казахстанскому бойцу UFC Шавкату Рахмонову.

В тексте, который написал на французском языке, также упоминается шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. 

Напомним, 16 сентября Рахмонов проведет бой в Лас-Вегасе (Невада, США), где его соперником станет американец Келвин Гастелум.

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