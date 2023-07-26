Гаджиев – об участии в бое по правилам ММА: «Если я с кем-то не смогу решить вопросы здраво, тогда я готов надавать ему по морде»

Камил Гаджиев заявил, что только личный конфликт мотивирует его драться в клетке.

«Бой с каким-то человеком для меня может быть только вопросом принципа. Если мы потеряем возможность здраво решить вопросы друг с другом, тогда я готов надавать этому человеку по морде в клетке.

Для меня не существует финансовой мотивации. Понятно, если поставят на стол 10 миллионов долларов, я, конечно, выйду подраться.

Нужно быть дураком, чтобы этого не сделать. От таких денег только отказывается.

Жизненный опыт дается нам для того, чтобы реже попадать в истории, где приходится только драться», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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