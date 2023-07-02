Штырков – о бое с Минеевым: «Есть предложение от Гаджиева подраться в октябре»

Иван Штырков объяснил, почему не хочет дебютировать в кулачных боях.

«Мы с руководством RCC поговорили и решили, что до конца года или начала следующего, пока есть интересные варианты, подраться по ММА и кикбоксингу, нет смысла рисковать даже за чуть больший гонорар кулаками и здоровьем, когда есть интересная работа в моей стандартной сфере ММА.

И есть хорошее предложение в кикбоксинге. Это предложение, которое поступило от – подраться с в Сочи. По-моему, октябрь месяц, середина», – сказал полутяжеловес ММА Иван Штырков.

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